Plastikmüll bleibt heikles Problem

Hat sich in unserer Stadt beim Thema Plastikmüll in den letzten Monaten etwas verbessert? Das wollten die Grünen herausfinden. Vor einem halben Jahr hatte der Ortsverband am Pfaudler-Areal eine Plastik-Sammelaktion veranstaltet, um auf die Verschmutzung durch Kunststoffabfälle aufmerksam zu machen. 210 Liter Plastikmüll waren laut Pressemitteilung zusammengekommen.

Jetzt brach eine Gruppe engagierter Helfer erneut dort auf. „Es ist erschreckend und deprimierend, nach so kurzer Zeit schon wieder massenhaft Kunststoffabfall zu finden“, fasst Vorstandsmitglied Dr. Michael Rittmann die Stimmung in Worte. „In nicht einmal einer halben Stunde kamen 80 Liter Müll zusammen, überwiegend Plastiktüten oder -verpackungen, To-Go-Becher und Fastfood-Teller, aber auch Getränkedosen. Bei deren Herstellung wurde eine Menge Energie verbraucht. Jetzt ließ sich das Kunststoffmaterial meist nur schwer vom Laub trennen, wäre mit den Blättern in den Boden geraten. Als Mikroplastik hätte es sich im Nahrungs- und Wasserkreislauf verbreiten können“, sagt er.

Stadträtin Dr. Susanne Hierschbiel erkannte noch ein Problem: „Selbst wenn Plastik nicht einfach weggeworfen, sondern entsorgt wird – in Deutschland beträgt die gesicherte Recyclingquote für Kunststoff gerade einmal 17 Prozent. Ein Großteil wird verbrannt oder ins Ausland verschickt, wo eine Kontrolle über die Verwertung nur schwer möglich ist“.

Plastik sei zu vermeiden. Ein Schritt sollte die Einführung eines „Schwetzinger Bechers“ sein, der als Mehrweg- und Pfandbecher den Einweg-To-Go-Becher ersetzt und von der Gastronomie im ganzen Stadtgebiet, und möglichst darüber hinaus, verwendet wird. zg

