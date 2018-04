Plattform für Hilfe und fürs Kennenlernen

Anzeige

Es ist nun schon mehr als drei Jahre her, seit Johanna Senn-Dietrich im Camp auf dem Gelände der früheren Tompkins-Barracks mit Gleichgesinnten die dort untergebrachten geflüchteten Menschen mit Kaffee und Kuchen überrascht hat. Aus der spontanen Idee, die Isolation und Eintönigkeit des Alltags im „Lager“ zu unterbrechen, entwickelte sich Anfang des Jahres 2016 unter dem Dach des Asylarbeitskreises Schwetzingen der Asyltreff International.

In den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Schlossplatz wird seither jeden Donnerstagnachmittag der große Multifunktionsraum unter Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen in ein Café verwandelt, in dem von den Bäckereien Leisinger und Kias gestiftete Backwaren, sowie Kaffee, Tee und Obst gegen einen kleinen Kostenbeitrag angeboten werden.

Der Schwerpunkt liegt aber darin, eine Plattform zu schaffen, die es möglich macht, die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen. So treffen sich hier zum einen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen, die sich dazu gezwungen sahen, ihre Heimat zu verlassen, weil ihnen dort ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich schien. Andererseits kommen auch Schwetzinger Bürger vorbei, die die „Neuen“ kennenlernen und ihnen die Lebensart in ihrer Stadt nahebringen wollen. So sind viele Hilfsangebote und auch so manche Freundschaft entstanden und aus dem Asyltreff International ist das Café International geworden.