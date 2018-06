Anzeige

„Vive la France“ heißt es seit Donnerstag in der Stadt. Passend zum französischen Markt laden auch die Geschäfte im Ort zum Verweilen ein. Nicht selten heißt es „Leben wie Gott in Frankreich“ und da die „grande nation“ nicht nur für ihr Essen und ihre Weine beliebt ist, verbinden der Salon von Karina Herzig und das Schmuckatelier von Carsten Kissner die Mode und den Lifestyle Frankreichs mit genau dieser Kulinarik.

Auf der Carl-Theodor-Straße entführen sie die Besucher am heutigen Samstag von 11 bis 19 Uhr zu einem Kurzurlaub nach Frankreich. Stühle und Tische stehen vor dem Geschäft bereit, um den französischen Flair auf die Straße zu bringen und das „Bistro du Marstâll“ aufleben zu lassen.

Bereits zum fünften Mal sind die beiden nun schon dabei. In Kleinstarbeit hat Kissner sein Geschäft zwei Tage lang französisch gestaltet. In den Vitrinen stehen kleine Lavendelbüsche – „die sind aber nicht echt“, wie er verrät. Die Farben versucht er dezent zu halten und die Provence nach Schwetzingen zu bringen. Beide sind sich einig, dass sie eine gewisse Lässigkeit, aber gleichzeitig auch einen Hauch Esprit an die Besucher weitergeben wollen und den Tag ganz locker gemeinsam genießen wollen.