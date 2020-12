Platzvergabe für Gottesdienste

Die Evangelische Kirchengemeinde bietet zu Weihnachten sehr unterschiedliche Gottesdienste an. „Auch im Corona-Jahr wollen wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit gegeben einen Gottesdienst zu besuchen – wenn auch unter Pandemiebedingungen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Da die Plätze in den Gottesdiensten in Lutherhaus und Kirche begrenzt sind, gibt es kostenlose Eintrittskarten. Ab Montag, 7. Dezember, sind die Karten in der Bücherinsel, Heidelberger Straße 2, oder im Pfarramt, Mannheimer Straße 34, erhältlich. Es werden maximal fünf Karten auf einmal abgegeben. Eine Reservierung ist nicht möglich. Aus Solidarität und damit möglichst viele an Weihnachten Gottesdienste besuchen können, erhält jeder Abholer nur Karten für einen Gottesdienst.

„Wir empfehlen besonders die Gottesdienste am 25. und 26. Dezember, bei denen die Chancen auf Tickets naturgemäß größer sind“, so die evangelische Kirche.

Klassische Weihnachtsgottesdienste werden am Heiligabend um 15 Uhr und um 17 Uhr im Lutherhaus gefeiert – dort lassen Pfarrer Steffen Groß und die Jugendmitarbeiterin Lily Pohl die Weihnachtsgeschichte lebendig werden. Die Christmette um 23 Uhr in der Stadtkirche gestaltet Pfarrerin Franziska Beetschen. Für Familien hat sich die Kirchengemeinde etwas Besonderes einfallen lassen: „Zur Krippe“ heißt ein „beWEGter“ Gottesdienst, der bei jedem Wetter draußen am Badenia-Sportplatz im Hirschacker stattfindet – sowohl am Heiligen Abend (zwischen 14.30 und 18 Uhr) oder am ersten Weihnachtsfeiertag (zwischen 9.30 und 12 Uhr). Die Tickets dazu werden ausschließlich über ein Onlinesystem vergeben, ebenfalls ab dem 7. Dezember. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.ekischwetzingen.de.

Ganz ohne Tickets kann am Heiligabend das Friedenslicht aus Bethlehem empfangen werden. Die evangelische Pfarrerin Franziska Beetschen und der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger bringen das Licht in die Nachbarschaft. An vier Standorten stehen die Pfarrer und überreichen den Menschen, die möchten, eine Kerze, die am Friedenslicht von Bethlehem entzündet wurde. Dazu erhalten sie einen „Gottesdienst to go“ für daheim.

Am ersten Weihnachtstag feiert Pfarrer Steffen Groß den Gottesdienst um 11 Uhr im Luthersaal. Prälat Dr. Traugott Schächtele gestaltet ebenfalls im Lutherhaus den Gottesdienst zum zweiten Weihnachtstag um 11 Uhr. Auch dazu werden die Tickets ab dem kommenden Montag ausgegeben.

Während bei all diesen Angeboten die Teilnehmerzahlen beschränkt sind, gibt es für den Online-Gottesdienst „for your soul“ mit Pfarrer Steffen Groß keine Grenzen. Er wird am Heiligabend ab 17 Uhr über den Youtube-Kanal ekischwetzingen und unter www.ekischwetzingen.de ausgestrahlt.

Der Gottesdienst am Sonntag nach Weihnachten um 10 Uhr wird von Dr. Adelheid von Hauff im Lutherhaus gehalten. Für diesen Gottesdienst sind keine Tickets erforderlich. mr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020