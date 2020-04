Plauderei an der Stadtkirche

Die evangelische Stadtkirche ist täglich geöffnet – für Menschen, denen eine kleine Pause guttut, die ein Gebet sprechen oder aufschreiben und an die vorbereitete Gebetswand hängen möchten. Zwischen 12 und 13 Uhr wird zusätzlich zum Seiteneingang auch das Hauptportal geöffnet. In dieser Stunde ist auch immer eine Ansprechperson (Hauptamtliche oder Kirchengemeinderäte) da, die ein offenes Ohr hat. Manchmal sitzt dieser Mensch auch gemütlich vor der Kirche in der Sonne und hält für ein kleines Gespräch in gebührendem Abstand einen zweiten Stuhl bereit. So gesehen diese Woche bei Gemeindediakonin Margit Rothe (r.). Hier sitzt gerade Samiya Bilgin auf dem Stuhl und hält ein Schwätzchen. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.04.2020