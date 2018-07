Anzeige

Dass sich junge Menschen engagieren, sich Gedanken machen und in der Lage sind, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, lässt für die Zukunft hoffen. Ein Beispiel hierfür bot der besondere Jugendgottesdienst der evangelischen Kirche im Lutherhaus, der auf reges Interesse stieß. Pfarrer Mathis Goseberg hat ganz offensichtlich einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen.

In einem Gebet fasste er die Einmaligkeit eines jeden Menschen mit all seinen Talenten, aber auch Fehlern zusammen. Mit einem Spiel, an dem sich das gesamte Publikum beteiligte, sorgte er nicht nur für Bewegung im Saal, sondern öffnete damit auch jedem den Kontakt zu anderen. Von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer am Klavier begleitet, sang die Gemeinde aus dem Gesangbuch „Ich liebe meinen Gott“, bevor die Geschichte in Szene gesetzt wurde.

Zwei Engel als Botschafter

Zurückgehend auf den Song „Papa, don’t preach“ („Papa, predige nicht“) von Madonna war ein Theaterstück geschrieben worden. Dessen Inhalt hatte eine ungewollte Schwangerschaft zum Thema. Wie sind die Reaktionen der Eltern, Freunde und des männlichen Teils der „Tatsache“ auf eine derartige Nachricht? Für den Vater, die Freundinnen und den Freund des Mädchens war es ein Schock und keiner von ihnen wollte sich der Verantwortung stellen oder das, was eine echte Freundschaft ausmacht, an sich heranlassen. Aber es wäre kein Gottesdienst gewesen, wenn nicht Gott ins Spiel gekommen wäre. Der Herrgott sieht und hört alles und er ließ auch das von allen verlassene, unglückliche Mädchen nicht im Stich. Er sandte zwei höchst unterschiedliche Engel zu ihr: Während der eine recht resolut mit der Sache umging, übernahm der andere eine verständnisvollere Position ein.