Pöltl: Ich bin von euch unglaublich beeindruckt

Verwaltungsarbeit löst nicht immer Begeisterung aus. Doch was die Vertreter aus Verwaltung, Polizei, Schulen, Stadtrat und Stadtmarketing gestern im Schloss erlebten, katapultierte das Begeisterungslevel in neue Höhen. Was die Achtklässler aller Schwetzinger Schulen hier im Mozartsaal in ihrer zweiten Achterrat-Runde den städtischen Experten präsentierten, ließ manche aufhorchen. Es werde deutlich, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, wie wichtig die Perspektive der Jungen sei.

Ohne sie sei das Bild der Stadt nie ganz vollständig. Ihre Ideen und Vorstellungen, das versprach er, würden nicht in der Schublade landen. „Damit werden wir arbeiten.“ Für ihn, und allem Anschein nach auch für seine Expertenkollegen, war dieser Achterrat ein Höhepunkt im politischen Leben 2018. „Ich bin von euch und eurer Arbeit unglaublich beeindruckt.“ Ein Satz, den hier alle unterschrieben hätten. Polizeirevierleiter Martin Scheel fügte noch hinzu, dass das berühmte, mehr als 2500 Jahre alte Bonmot Platons von der ständig schlechter werdenden Jugend eindrücklich widerlegt sei.

Bestens vorbereitet präsentiert

Die rund 160 Schüler des Achterrates waren gut vorbereitet. In zehn Arbeitsgruppen wandten sie sich von Sicherheit und Politikbeteiligung über Freizeit und Bildung bis hin zur Mobilität verschiedensten Themen zu und arbeiteten sie intensiv aus. Thesen und Argumente lagen bereit und der Austausch auf Augenhöhe begann. Es fiel auf, dass die Sache von allen Seiten ernst genommen wurde. Das Format Achterrat, so viel dürfte feststehen, scheint Früchte zu tragen. Die ganze Atmosphäre im Mozartsaal war geprägt von Respekt und echtem Austausch.

Genau das, was sich einer der Mitinitiatoren, Ingmar Neumann vom Beratungsbüro „Squirrel & Nuts“ erhofft hatte. „Politik ist kein Wunschkonzert sondern Austausch – mit dem Ziel, am Ende aufeinander zuzugehen.“ Ein Ansatz, den die Schüler verstanden haben. Nicht umsonst waren sie in Sachen Argumenten gut vorbereitet. Am Sicherheitstisch war der Bahnhof Dreh- und Angelpunkt. Die Sicherheitslage wurde von den Jugendlichen als mindestens suboptimal bewertet.

Und so stand als eine zentrale Forderung die Videoüberwachung der Unterführung im Raum. Die Schüler wussten, dass es da natürlich datenschutzrechtliche Bedenken gibt. So solle die Überwachung auf die Unterführung beschränkt und die Aufnahmen alle drei Tage gelöscht werden. Dabei verwiesen Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel und Polizeichef Martin Scheel auf die rechtlichen Beschränkungen. Videoüberwachung im öffentlichen Raum gebe es nur an Orten, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten und das sei hier nicht gegeben. Trotzdem werde das Thema aufgenommen. Alternativ kamen dann Notrufknöpfe zur Sprache. „Ein Thema, das wir angehen“, so Seidel.

Beim Thema Politik und Beteiligungsmodelle kristallisierte sich schnell heraus, dass dieser Achterrat ein beinah ideales Forum ist. Als sehr interessant bewerteten die Vertreterinnen des Stadtrates, Rita Erny und Elfriede Fackel-Kretz-Keller, die Idee eines Jugendbürgermeisters.

Es waren viele Ideen und Konzepte, die hier an die Verantwortlichen herangetragen wurden und es wurde damit richtig gearbeitet. Die Experten – von Karlheinz Seitz (Go In), Roland Strieker (Fachbereichsleiter), Stefan Ade (Hebel-Gymnasium) und Florian Nohl (Schimper-Gemeinschaftsschule) über Anne-Marie Ludwig (Stadtmarketing), Joachim Aurisch (Bauamt) und Patrick Cisowski (Klimabeauftragter) bis hin zu Wolfgang Leberecht (Wirtschaftsförderer) und Bernd Kolb (Stadtgärtnerei) waren gut gefordert. Diskutiert wurde über sicherere Radwege, Sportmöglichkeiten wie eine Trampolinhalle oder mehr zentrumsnahe Orte, an denen Jugendliche sich treffen könnten.

Interessant war auch, dass die jungen Leute vorgeschlagen haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Warum denn nicht die Schließzeiten von Bolzplätzen oder anderen Treffpunkten von Jugendlichen kontrollieren lassen? Das könnte eine ganz eigene Dynamik lostreten, die Probleme zumindest mildert.

Neubeginn ist möglich

Könnte also mit dem Achterrat doch etwas beginnen, was bisherige Beteiligungsmodelle geradezu überflügelt. Das hier, so der Tenor unter den Experten, war wichtig. Viele Impulse und Ideen, die laut Oberbürgermeister das Antlitz der Stadt nicht grundlegend aber eben doch spürbar verändern werden. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass er an dem Format Achterrat in Zukunft festhalten will. „Es ist ein ideales Format für unsere Stadt.“

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018