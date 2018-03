Anzeige

Dr. René Pöltl: Die Verbindung zu Wachenheim an der Weinstraße ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere: Zum einen ist es unsere älteste Städteverbindung, sie besteht in diesem Jahr seit 65 Jahren. Zum anderen ist es die geografische, emotionale und sprachliche Nähe unserer beiden Städte zueinander. Wir treffen uns deswegen häufig und regelmäßig, es fällt sehr leicht, die Verbindung zu halten. Und schließlich hat sich aus der Grundidee – Wein und Spargel über den Rhein hinweg innerhalb der historischen Kurpfalz zusammenzubringen – eine intensive und wahrhaftige Freundschaft der Städte und Menschen entwickelt. Das funktioniert seit sehr langer Zeit und heute haben wir eine sehr enge, von Vertrauen und Freundschaft geprägte Verbindung. Das ist auch der Grund, warum wir in unserem Jubiläumsjahr die bisherige themenbezogene „Patenschaft“ in eine echte „Städtepartnerschaft“ umwandeln – das war mehr als überfällig.

Wovon profitiert Schwetzingen in dieser „Beziehung“, und wovon Wachenheim?

Pöltl: Natürlich sind da die Themen „Wein“ und „Spargel“. Wir besuchen uns gegenseitig, wir haben einen symbolischen Schwetzinger Wingert in Wachenheim und die Wachenheimer einen symbolischen Spargelacker in Schwetzingen. Im Frühjahr kommen die Wachenheimer zum Spargelanstich und im Herbst sind die Schwetzinger zur Weinlese in Wachenheim. Und in Schwetzingen haben wir nicht nur im Rathaus, sondern auch in vielen Gaststätten und in den Schwetzinger Privathaushalten die hervorragenden Wachenheimer Weine im Angebot. Darüber hinaus lernen wir viel voneinander, tauschen uns aus und haben miteinander immer wieder viel gemeinsame Lebensfreude in unserer herrlichen Kurpfalz. Die Ursprungsidee, die historische Kurpfalz über den Rhein und die Ländergrenzen der Bundesrepublik hinaus am Leben zu halten, ist in unserer Städtepartnerschaft lebendig und präsent. Wir verstehen uns als Kurpfälzer, wir leben als Kurpfälzer miteinander, uns verbindet der Kurpfälzer Dialekt – den wir alle mehr oder weniger in uns haben, wenn wir hier aufgewachsen sind oder hier länger leben -, und wir begreifen unsere Kurpfalz als gemeinsamen Lebensraum der Vielfalt und der besonderen Lebensqualität. Dafür stehen unsere beiden Städte und ihre Bürger eindeutig.

Wie stellen Sie sich die nächsten 25 Jahre dieser Patenschaft vor?

Pöltl: Ich bin sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die enge freundschaftliche Verbindung unserer beiden Städte pflegen, leben und genießen werden. Nach meiner Einschätzung ist die Verbindung so eng und so gut gewachsen, dass unsere Städtepartnerschaft als selbstverständlicher Teil unseres jeweiligen Lebensbereichs begriffen wird. In Schwetzingen gehört Wachenheim an der Weinstraße ebenso selbstverständlich zum Lebensalltag und zur Wahrnehmung vieler Schwetzinger wie umgekehrt. Sind wir zu Besuch in der anderen Stadt, fühlt sich dies wie ein weiteres Zuhause an – so sollte eine städtepartnerschaftliche Verbindung im Idealfall sein und so wird unsere Partnerschaft auch bleiben. Und alle Schwetzinger sind dazu herzlich eingeladen – privat und ebenso bei unseren offiziellen Anlässen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.02.2018