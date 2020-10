Politgespräche bei Flammkuchen

Auf Einladung der Jungen Union Rhein-Neckar diskutiert der CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm in gemütlicher Flammkuchen-Runde über das Thema „Die Krise als Sprungbrett!?!“.

Mit einem kurzen Impuls stellt Sturm dar, in welchen Bereichen die Corona-Krise notwendige Veränderungen beschleunigt hat und welche Lehren die Politik aus der Krise ziehen muss, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Flammkuchen-Abend findet am Montag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Blaues Loch“ in der Zeyherstraße in Schwetzingen statt.

Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahlen ist eine Anmeldung per E-Mail an sturm@andreas-sturm.com oder per Whatsapp an die Nummer 0152/06 06 41 70 erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.10.2020