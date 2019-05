Politik gelingt nicht ohne Geschichtswissen

Die „Teutsche Libertät“ der Jahre 1122 bis 1806 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen ist auf den ersten Blick kein Thema, das vom Hocker reißt. Doch was der Historiker Jochen Merkle da im Palais Hirsch bei der kleinen Vortragsreihe im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Reinold-Maier-Stiftung Baden-Württemberg vor leider viel zu wenigen Besuchern vortrug, erwies sich als brillant und geradezu inspirierend. Der Satz, ohne das Wissen von Geschichte könne die Gegenwart nicht verstanden werden, wurde bei ihm vom geflügelten Wort, das allzu oft nur leichtfertig dahingesagt wird, zum entscheidenden Gerüst für gelingende Politik. Natürlich böte die Vergangenheit keine Anleitung für Gegenwart und Zukunft. Doch gesellschaftliche Entwicklungen könne man vollends nur verstehen, wenn sie auch historisch betrachtet würden. Am Ende hieß das für den Mann, dass es ohne Verständnis der Geschichte keine gelingende Politik gebe.

Das Beispiel von den Unterschieden der Demonstrationskultur in Frankreich und Deutschland war dabei sehr eindrücklich. Frankreich war immer eine zentralistisch, absolutistische Monarchie. Alles war auf Paris ausgerichtet und soziale Konflikte arbeiteten sich auch stets an diesem Zentrum ab. Die Energie, die dabei entstand, war immer deutlich größer als im föderal strukturierten Heiligen Römischen Reich, das als Wahlmonarchie mit verschiedenen, teils auch konkurrierende Machtzentren, zahlreiche Konfliktherde zumindest dämmte. Und noch heute könne man die Unterschiede in der Demonstrationskultur der beiden Länder erkennen. Immer wieder betonte Merkle, dass man bei diesen Vergleichen immer kritische Distanz zu wahren habe. Die Geschichte sei kein Rezeptbuch, sondern ein Aufruf zum Nachdenken.

Auch Merkle räumte zu Beginn ein, dass die „Teutsche Libertät“ des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen vom Wormser Konkordat (1122) und „Goldene Bulle“ (1356), eine Art Grundgesetz des Reiches, über den Westfälischen Friedensschluss nach dem 30-jährigen Krieg (1648) bis zum Untergang des Reiches 1803, auf den ersten Blick ein eher randständiges Thema sei. Aber dieses scheinbar randständige Thema prägt noch heute die Verfasstheit des Landes. Die „Teutsche Libertät“ beschreibt im Grunde das Mächtespiel im Reich mit den verschiedenen Machtzentren, die im Vergleich zu anderen Ländern eben einiges an Liberalität zuließ und sogar förderte. Natürlich nicht im heutigen Sinne der individuellen Freiheit. Aber im Unterschied zu den absolutistischen Monarchien rund um das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war der deutsche Kaiser auf Verhandlung und Kompromiss angewiesen. Die Macht der Kaisers wurde durch eine Art selbstbewussten Föderalismus mit mächtigen Kurfürsten und freien Reichsstädten stets begrenzt. Die Legitimation des deutschen Kaisers schöpfte sich auch nicht aus einer gottgewollten Familiendynastie, sondern aus der Wahl der Reichsstände.

Macht geschickt kanalisiert

Als Symbol dafür steht der sogenannte „Quaterionenadler“ mit den Wappen aller Reichsstände. Ein Bild von Haupt und Gliedern des Heiligen römischen Reiches, das deutlich macht, dass der eine auf den anderen angewiesen ist. Gar nicht unähnlich zu heutigen Zeiten entstand im Reich ein Institutionengeflecht aus Kaiser, Reichstag, Reichsstände, Reichshofrat, Reichskammergericht und weiteren Instanzen, das Macht geschickt kanalisierte und Extreme abfederte. Auch im Vergleich des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation mit der EU mit ihren föderalistisch strukturierten Häuptern und Gliedern sowie dem Kampf um Autonomie und Solidarität, offenbarte sich viel Stoff zum Nachdenken.

Es sei, so Merkle, unseriös, hier Eins-zu-eins-Vergleiche anzustellen. Aber dass die Heutigen auf den Schultern der Vorangegangen stehen, wurde mit diesem Vortrag überdeutlich. „Nichts fällt vom Himmel“, so Merkle. Und kein Impuls aus der Vergangenheit bleibt einfach folgenlos. Angelehnt am Impulserhaltungssatz aus der Physik seien Auswirkungen bis heute zu erkennen. Man müsse sie nur lesen lernen. Und genau dafür war Merkle ein außergewöhnlich begabter Lehrer.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.05.2019