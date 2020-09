Politische Radtour

Region.Der Radsportverband Rhein-Neckar und die Grünen der Region Rhein-Neckar veranstalten am Samstag, 3. Oktober, eine Radtour auf der Leimbachroute innerhalb des Stadtradelns. Die Tour führt von Hoffenheim an der Quelle des Leimbachs bis zu seiner Mündung in den Rhein in Brühl. Sie kann auch in Etappen mitgefahren werden: An den Bahnhöfen Wiesloch-Walldorf (S-Bahnhof), St. Ilgen/Sandhausen und Schwetzingen sind Zustiege möglich.

Auf der Radtour werden an verschiedenen Stationen Einblicke in Radverkehrsprojekte der anliegenden Gemeinden gegeben. Die Landtagskandidaten der Grünen Dr. Andre Baumann (Wahlkreis Schwetzingen), Hermino Katzenstein (Wahlkreis Sinsheim) und Norbert Knopf (Wahlkreis Wiesloch) sind mit dabei. Baumann wird zudem Ziele der Gewässerökologie vorstellen. Auf wetterangepasste Kleidung ist zu achten. Die Tour findet unter Beachtung der gültigen Corona-Verordnung statt. An den Stopps ist eine Maske zu tragen. Anmeldungen müssen per E-Mail an norbertknopf10@gmail.com vorgenommen werden.

Start: 13.15 Uhr am S-Bahnhof Hoffenheim;

Zustiege: 14.30 Uhr am S-Bahnhof Wiesloch-Walldorf; 15 Uhr am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen; 15.45 Uhr am Bahnhof Schwetzingen;

Ende: zirka 16.30 Uhr Mündung des Leimbachs in den Rhein, Abschluss beim WSV Brühl. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.09.2020