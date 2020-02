Politischer Islam bedroht die Demokratie

„Einen Stresstest für Deutschland“, eröffnete Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann im überfüllten Saal sein Referat, nenne die Frankfurter Professorin für Ethnologie, Susanne Schröter, den politischen Islam. Sie wolle deutlich machen, dass der politische Islam eine gefährliche Bedrohung für die demokratische Gesellschaft der Bundesrepublik darstellt“, heißt es in der Pressemitteilung der Initiative „Aufbruch 2016“.

Der politische Islam sei gegenüber dem traditionellen Islam als absolute Neuerung zu betrachten, führte Zimmermann weiter aus. Er sei entstanden als Reaktion auf den politischen Niedergang der islamischen Welt, manifest in der mühelosen Eroberung Ägyptens durch Napoleon 1798 und dem ruhmlosen Ende des Kalifats 1924. Für die Anhänger seien diese deprimierenden Erfahrungen Folgen des Unglaubens der Muslime selbst, die im Lauf der Jahrhunderte die vorbildliche und heilige Ordnung des Propheten aufgegeben hätten. Das Ziel sei daher, zu den Zuständen des 7. Jahrhunderts zurückzukehren, in denen der Islam seine göttliche Kraft bewiesen habe. Gewalt werde ausdrücklich nicht ausgeschlossen, sondern als legitimes Mittel zur Verwirklichung des reformatorischen religiösen Anliegens gebilligt, so referiert Zimmermann über das Buch.

Unter den unterschiedlichen Strömungen sei die Muslim-Bruderschaft die verbreitetste, die in vielen Ländern als Partei aktiv sei, etwa in der Türkei als AKP („Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“), die Partei Recep Erdogans. Gegründet worden sei sie 1928 durch den Ägypter Hasan al-Banna, der von Anfang an die totalitären Bewegungen des zeitgenössischen Europa, den Marxismus-Leninismus und den Faschismus als Modell für seine Organisation betrachtet habe.

Totalitär sei auch die Vorstellung, dass die gesamte Gesellschaft nach den Grundsätzen des Koran gestaltet werden müsse. Wie im Nationalsozialismus und Kommunismus dürfe es keine „Ungläubigen“ geben, vielmehr müssten sie durch Terror, Gewalt und Zwang von Wahrheit und Überlegenheit der islamischen Ideologie überzeugt werden. Bedenklich sei, dass alle in Deutschland wirkenden islamischen Verbände, die im KRM (Koordinierungsrat der Muslime) zusammengeschlossen seien, letztlich aus Ablegern der Muslim-Bruderschaft entstanden seien und sich nie von deren grundlegenden Ideen und Zielen getrennt hätten. Der Gedanke, durch die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden („Islam-Konferenz“), die Integration der hier lebenden Muslime in die deutsche Gesellschaft erreichen zu können, müsse, so Schröter im Buch, als „unvorstellbar naiv“ angesehen werden.

Warum auf der linken Seite des politischen Spektrums derartig große Sympathien für diese Form des Islam bestünden, die die demokratische Ordnung eindeutig ablehne, liege darin begründet, dass bereits Ayatollah Khomeini erkannt habe, dass die Verwendung bestimmter Schlüsselbegriffe wie „soziale Gerechtigkeit“ jede Kritik bei der politischen Linken verstummen lasse. Antikapitalismus, Antiamerikanismus und Antisemitismus seien laut Schröter weitere verbindende Elemente zwischen dem politischen Islam und linken Parteien. zg

