Immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr öffnet das Hildacafé im Hebel-Haus für die Schwetzinger Senioren seine Türen. An jedem ersten Donnerstag im Monat ist auf Einladung der Stadt ein besonderer Referent zu Gast. Bei Kuchen und Kaffee zu günstigen Preisen erwartet die Besucher am 7. Juni ein informativer Vortrag eines Senioren-Präventions- und Sicherheitsberaters der Polizei.

Dieser referiert zum Thema Trickbetrüger, Haustürgeschäfte und Sicherheit. Auch können die Gäste Fragen stellen und im persönlichen Gespräch die Polizei besser kennenlernen. Das aktuelle Programmfaltblatt für den Sommer 2018 liegt ab Mitte Juni an der Rathauspforte, im Generationenbüro, in der Touristinformation und in einigen Arztpraxen aus. Die Termine werden zudem regenmäßig in dieser Zeitung veröffentlicht. zg