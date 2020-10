Polizei findet rund 130 Hanfpflanzen

Zwei Mannschaftsbusse und ein Zivilfahrzeug der Polizei fuhren am Donnerstagnachmittag von zwei Seiten in die Fußgängerzone hinein. Ihr Ziel war eine Wohnung im Obergeschoss eines fast in der Mitte dieses Straßenzugs liegenden Hauses, in dem sich im Erdgeschoss ein Geschäft befindet – dieses hat mit der anschließenden Durchsuchungsaktion aber nichts zu tun.

Die Beamten hatten einen anonymen Hinweis bekommen, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Deshalb überprüften Polizisten des hiesigen Reviers kurz nach 15 Uhr die Wohnung eines 37-jährigen Mannes in der Mannheimer Straße. Dabei wurde eine sogenannte Indoor-Plantage mit rund 130 Hanfpflanzen in zwei Räumen und darüber hinaus auf dem Balkon der Wohnung entdeckt.

Für die Nachbarn war dies keine Überraschung: „Wir haben das gewusst, das hat man von unserem Balkon aus gesehen“, berichtete eine Nachbarin. Und eine Passantin ergänzte: „Das hat man auch beim Vorbeigehen öfter gerochen.“

Mehrere Waffen sichergestellt

Die Beamten hatten einige Stunden Arbeit, bis alles durchsucht war. Die aufgefundenen Pflanzen wurden schließlich abgeerntet und sichergestellt. Darüber hinaus stellten sie in der Wohnung des Mannes über 1,1 Kilogramm bereits abgeerntete Marihuana-Blüten und Blattmaterial, über 50 Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Waffen sicher.

Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Herstellens und Handelns mit Betäubungsmitteln durch das Polizeirevier dauern an. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.10.2020