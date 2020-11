Polizei gibt Tipps zum sicheren Netzkauf

In Zeiten der Pandemie erledigen viele Menschen ihre Einkäufe im Internet, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Doch auch Kriminelle nutzen es, um ahnungslose Bürger zu betrügen. „Vorsichtig sollte man bei unschlagbar günstigen Angeboten im Internet sein“, rät Dr. Stefanie Hinz, Vorsitzende der Kriminalprävention. „Dahinter kann sich ein Fake-Shop verbergen.“ Das sind gefälschte Onlineplattformen, die professionell aufgemacht sind. Die Betreiber bieten ihre Ware nur gegen Vorkasse an, liefern nach Zahlung aber nichts.

„Fake-Shops sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Deshalb raten wir beim Online-Shoppen zur Vorsicht“, betont Hinz. „Vor dem Kauf immer auf den Preis, die Zahlungsarten und das Widerrufsrecht achten.“ Ein leicht zu findender Verweis auf das Widerrufs- und Rückgaberecht kann helfen, seriöse Anbieter von Betrügern zu unterscheiden. Ebenso sollte man Erfahrungen anderer Kunden über unbekannte Verkaufsplattformen vor einem Kauf recherchieren. Ist man Opfer eines Betrugs geworden, sollte man bei der Polizei Anzeige erstatten.

Die Polizei rät dazu, den Preis des Produktes mit Angeboten anderer Anbieter – vor Ort ist es oft nicht teurer – zu vergleichen. Der Kauf auf Rechnung ist zu bevorzugen. Käufer sollten auf eine sichere Internetverbindung (https) achten, wenn sie persönliche Daten übermitteln. caz

