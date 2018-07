Anzeige

Na das hat die Besitzerin aber gar nicht gefreut: Im Laufe des Montags beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Bahnhofsanlage abgestellten VW Polo. Obwohl ein Sachschaden von gut 5000 Euro entstand, kümmerte sich der Verursacher nicht darum und entfernte sich unerlaubt.

An der Unfallstelle konnten aber rote Lackspuren gesichert werden. Die Geschädigte parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz zwischen 9 und 18 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol