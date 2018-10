Positiver Trend hat Bestand

„Weiterhin finden Arbeitslose und Menschen in Weiterbildungen den Einstieg in den Arbeitsmarkt“, berichtet Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg. „Der Arbeitsmarkt der Region entwickelt sich weiterhin positiv und es freut mich besonders, dass auch arbeitslose Menschen aus dem Bereich SGBII von der guten Entwicklung profitieren“, so Heckmann weiter.

Die Zahl der Arbeitslosen im SGBII ist im Vergleich zum Vorjahr um 818 Personen gesunken und die der Langzeitarbeitslosen um 456. „Die Mitarbeiter der Jobcenter Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis leisten gute Arbeit für die Menschen“, freut sich Heckmann.

Im Geschäftsstellenbereich Schwetzingen hat sich die Arbeitslosigkeit von September auf Oktober um 68 auf 2289 Personen verringert. Das waren 156 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Oktober 3,6 Prozent. Dabei meldeten sich 680 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, etwa so viele wie vor einem Jahr; gleichzeitig beendeten 751 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 66).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Oktober um sieben Stellen auf 749 gesunken. Arbeitgeber meldeten im Oktober 114 neue Arbeitsstellen, das sind 25 weniger als noch vor einem Jahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018