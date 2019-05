Potenzial durch Konzept nutzen

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Die Sozialdemokraten treten ein für eine Kultur der Vielfalt, der Teilhabe und des Dialogs. Kultur sei der „Herzschlag“ der Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Aus diesem Grund haben sich SPD-Kulturpolitiker in den Proberäumen der Tourneeoper Mannheim, die in Schwetzingen ihr neues Domizil hat, getroffen. In der Kulisse der Kinderoper „Aida und der magische Zaubertrank“

...