Powerfrau mit Visionen

Eine Frau, die durchstartet: Weihua Wang ist Miss Baden-Württemberg. Die 26-jährige Schwetzingerin tritt nun im Februar mit 15 weiteren Frauen bei der Wahl zur Miss Germany an. Unter anderem war die junge Frau Stadträtin bei den Grünen, hat für den Landtag kandidiert und einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb will sie noch mehr Menschen erreichen. Besonders das neue Konzept hat sie überzeugt. Es soll nicht mehr die Schönheit im Vordergrund stehen, sondern die Persönlichkeit und Visionen der Teilnehmerinnen. Da hat Wang schon gepunktet. nina/Bild: Dick

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.01.2021