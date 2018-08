Anzeige

„Ich habe noch nie was gewonnen“, sagt Beate Chamakh aus Ketsch. Endlich ist es soweit. Auf dem Maimarkt hat sie beim Gewinnspiel der Finanzämter in der Metropolregion mitgemacht. Als Preis nimmt sie einen E-Book-Reader von Tolino mit nach Hause.

Den bekam sie von Clemens King, Leiter des hiesigen Finanzamts, überreicht. Es ist das optimale Geschenk für die noch 56-Jährige, die morgen ihren Geburtstag feiert und – nach eigenem Bekunden – eine „Leseratte“ ist. Dafür musste sie im Mai nur eine Frage richtig beanworten: Wie viele Steuererklärungen werden über die Software „Elster“ gemacht? „22 Millionen. Es war einfach, die Frage richtig zu beantworten“, sagt Chamakh. Clemens King, ergänzt, „dass man eigentlich nur aufmerksam lesen musste“.

Da war auch der Schreck vergessen, den sie nach dem Urlaub beim Blick in den Briefkasten bekam, in dem ein Brief vom Finanzamt lag. Immerhin wollte die Behörde diesmal nichts, sondern verschenkte etwas. vas