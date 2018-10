„Praktische Erfahrung ist unerlässlich“

Wer neu in das Berufsleben einsteigt, muss sich bewerben. Doch woher wissen junge Menschen, auf was es bei der Bewerbung wirklich ankommt? Um diese Frage zu beantworten, lud die Carl-Theodor-Schule acht engagierte Personalreferenten aus der Rhein-Neckar-Region zu einem Bewerbertraining ein. Neben einer Vertreterin der IHK Rhein-Neckar stellten Personalreferenten von Engelhorn sowie der Wirtschaftsjunioren ihre Zeit zur Verfügung.

Bevor es in die einzelnen Workshoprunden ging, fanden sich alle Teilnehmer zunächst für eine Begrüßung durch die neue Schulleiterin Heide-Rose Gönner ein. Sie betonte, wie wichtig eine gute Vorbereitung auf die Bewerbungsphase für die Schüler sei. Nach einer Vorstellungsrunde der Gäste ging es anschließend an die praktische Arbeit. Was ist erlaubt, was geht auf keinen Fall – bei Bewerbungen, Bewerbungsgesprächen und Assessment-Centern?

Feedback gibt’s dazu

Im Beisein der Personalreferenten wurden individuelle Bewerbungsgespräche oder sogar Teilnahmen am Assessment-Center simuliert. In den Feedback-Runden gab es eine ausführliche Rückmeldung auf die jeweiligen Gespräche und Situationen. Ein weiterer Erfahrungsgewinn war sicherlich, dass jeder Schüler daneben in Gesprächen der Mitschüler als Beobachter fungieren konnte.

In einer Reflexionsrunde bedankte sich die Schulleiterin Frau Gönner für das Engagement der Gäste: „Der Kontakt mit Vertretern der Wirtschaft ist für die Schüler einer kaufmännischen Schule besonders wichtig. Gerade beim Thema Bewerbungen ist diese praktische Erfahrung unerlässlich.“ Auch bei den Referenten hinterließ der Tag einen positiven Eindruck. „Insgesamt haben die Schüler einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Sie waren hoch motiviert und mit vollem Ernst bei der Sache“, resümierte Johannes Krämer von den Wirtschaftsjunioren Mannheim im Anschluss an die Workshops. „Viele Schüler sind bereits sehr weit in ihrer Entwicklung und man konnte sich gut mit ihnen unterhalten“, fügte er hinzu. Man wolle das Konzept auf jeden Fall im nächsten Schuljahr fortführen, erklärte IHK-Vertreterin Wolf.

Das Bewerbertraining wird nun mit einem Referenten der Barmer EK fortgeführt, diesmal in den zehnten Klassen des Wirtschaftsgymnasiums. zg

