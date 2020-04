Praxisbezogene Einheiten zeigen digital Grenzen auf

Es klingt etwas zynisch, wenn man behauptet, dass es in oder aufgrund der Corona-Krise auch Positives gibt. Aber unter anderem gehört die Tatsache, dass sich zum Beispiel Lehrer mit digitalen Unterrichtsmöglichkeiten befassen müssen, bestimmt dazu. Die Erkenntnis, dass dies jedoch niemals den Präsenz-unterricht in einem Klassenraum ersetzen kann, hat sich in diesem Zusammenhang aber auch gezeigt.

An der Ehrhart-Schott-Schule (ESS) wurden bereits am Tag vor der landesweiten Schulschließungen Möglichkeiten aufgezeigt, wie Unterricht in dieser Ausnahmezeit durchgeführt werden kann. Sämtliche Lehrer nahmen das dann in den folgenden Wochen auch an und boten ihren Schülern ein abwechslungsreiches und forderndes Programm, fernab von ausschließlichem Hochladen gescannter Fachbuchseiten und Arbeitsaufträgen. Besonders eignet sich sogenannter gestreamter Unterricht unter anderem im IT-Bereich. Das, was in Webinaren seit Jahren üblich ist, wird hier sehr produktiv eingesetzt – CAD-Unterricht zum Beispiel. Alle Schüler, die an der ESS die CAD-Lösung „SolidWorks“ erlernen, haben eine Schüler-Jahreslizenz, um auch zu Hause auf dem eigenen Rechner zu üben oder momentan eben an richtigem Unterricht teilzunehmen. Das verwendete ESS-eigene Begleitmaterial ist ohnehin seit Jahren auf der Homepage für die Schüler verfügbar. Bei sehr praxisbezogenen Einheiten jedoch kommt digitaler Unterricht an seine Grenzen, sind es doch oft Exponate, Modelle und Muster, die ein letztendliches Verständnis oder Gefühl für die Materien vermitteln. Lern- und Unterrichtsvideos sorgen hier bedingt für einen Ausgleich. Diese wiederum eignen sich hervorragend, um zum Beispiel in Mathematik einzelne Zusammenhänge und Grundlagen zu erklären, somit kann der Lehrer sich mehr auf die Betreuung bei der Bearbeitung von Aufgaben konzentrieren.

Dieses Prinzip des „flipped classroom“ ist aber auch nicht erst eine der Corona-Umstände geschuldete Innovation. Den Vorteil, mit Erklärvideos die Einführung von Grundlagen und Grundzusammenhängen in die Hausaufgabe zu packen und in der Schule verstärkt die Anwendung in den Fokus zu nehmen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Besprechung – einfach online

Wie der Unterricht alles in allem mittels digitalen Hilfsmitteln abläuft, welche Möglichkeiten nicht nur Lehrer, sondern auch Musiker, Sportler und Künstler nutzen, um ihrem Publikum annähernd das zu bieten, was sie gut können, konnte bereits in vielen Artikeln dieser Zeitung verfolgt werden. Seit der Schulschließung hat darüber hinaus das Kollegium der ESS nahezu täglich die Möglichkeit genutzt, Konferenzen und Besprechungen durchzuführen. So wurde zum Beispiel die EDV-Abteilung innerhalb vom MS-Teams-Besprechungen neu organisiert. Die Arbeitsgruppe wurde personell zum Teil neu aufgestellt und Aufgaben wurden neu strukturiert und verteilt. Fast jeden Tag fanden Kurzfortbildungen zu für die Unterrichtsarbeit relevanten Themen statt, sei es zur Anwendung von Streamingdiensten zur Erstellung von Youtube-Videos und dem Hochladen derer auf den schuleigenen Kanal. Höhepunkt war unter anderem eine Besprechung mit über 70 Fachberatern des beruflichen Schulwesens zur Neustrukturierung des baden-württembergischen Schulsystems auf Basis des neuen Qualitätskonzepts.

Seitens der Schulleitung wurde der wöchentliche Besprechungstag vollkommen uneingeschränkt so wie üblich durchgeführt. Wenigstens zwei Schulleitungsmitglieder waren täglich in der Schule anwesend, die anderen schalteten sich mittels Streamingdienst zu.

Diplom-Ingenieur (FH) und Studiendirektor Markus Bürger ist Lehrer an der Ehrhart-Schott-Schule.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020