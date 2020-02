Preise zeigen Fleiß und Mut

Die zehnjährige Anna sitzt am Klavier. Sie ist aufgeregt; lange hat sie für diesen großen Auftritt bei „Jugend musiziert“ in Mannheim geübt und ist mit ihrer Klavierlehrerin Su-Yeon Yang die Vortragsstücke immer wieder durchgegangen. Kurz hält sie inne, dann schweben ihre Finger über die Tasten des Instruments. Das Üben hat sich gelohnt: Anna heimst mit 21 Punkten den ersten Preis ein.

Zusammen mit den anderen Preisträgern des Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ nahm sie nun im Rathaus ihren Preis entgegen. Mit dabei war auch ihre achtjährige Schwester Marie, die in ihrer Altersklasse ebenfalls auf dem Treppchen gelandet ist. „Ich habe vier Stücke vorgespielt, zum Beispiel die ,traurige Puppe’“, erklärte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr ganz besonders vielen Preisträgern gratulieren kann“, meinte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. „19 Kinder und Jugendliche haben den ersten Platz belegt und zwei Kinder einen sehr guten zweiten Platz“, führte er aus und betonte, wie stolz die Kinder auf sich sein können. Am Ende ginge es aber nicht um den Wettbewerb, sondern vor allem um den Spaß an der Musik und am Üben.

Acht Preisträger der Musikschule sind sogar so gut, dass sie im März in Tuttlingen beim Landeswettbewerb vorspielen dürfen. „Das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis“, lobte auch Philipp Wolfart, stellvertretender Leiter der Musikschule, die Leistung der jungen Musiker. „Jugend musiziert“ sei zunächst eine private Angelegenheit, die die Musikschule aber gerne unterstütze. So gäbe es beispielsweise ein Trainingsvorspiel unter realen Bedingungen.

Am Anfang aufgeregt

„Die Preise zeigen aber nicht nur Talent, sondern auch Fleiß und Mut“, machte Wolfart deutlich. Dem konnte die zwölfjährige Miriam Kampmann nur zustimmen: Für ihre Teilnahme am 57. Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist sie bis nach Germersheim gefahren. „Ich spiele seit fünf Jahren Oboe und habe jetzt das erste Mal beim Wettbewerb vorgespielt“, erzählte sie. Am Anfang sei sie schon aufgeregt gewesen, aber das habe sich dann gelegt. Miriam war erfolgreich – im März wird sie beim Landeswettbewerb vorspielen.

Die Preise für die Jungen und Mädchen sind von der Sparkasse gesponsert geworden. „Ich freue mich, das zu unterstützen“, sagte Lena Büchner von der Sparkasse bei der Preisübergabe und weil die Lehrer ihre Schüler so gut auf den Wettbewerb vorbereitet haben, bekamen auch sie ein Präsent von Pöltl überreicht. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020