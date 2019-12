Preisgeld für Film

Region.Im Erzbistum Freiburg werden am 22. März die Pfarrgemeinderäte gewählt und in allen katholischen Kirchengemeinden Kandidaten gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Was macht den Reiz aus, Mitglied eines Pfarrgemeinderates zu sein? Diese Frage stellt das Dekanat Bruchsal allen Katholiken in der Erzdiözese Freiburg und lädt kreative Film- und Videokünstler aus dem ganzen Bistum ein, sie filmisch in rund einer Minute zu beantworten. Den besten drei Einsendungen winken Preisgelder.

Der Filmwettbewerb steht unter dem Motto „Deine Gemeinde braucht dich“. Teilnehmende aus dem Erzbistum Freiburg können dabei mit kurzen Videos kreativ zum Ausdruck bringen, warum jeder einzelne Katholik für seine Gemeinde und das Gemeindeleben wichtig ist und warum genau er oder sie für die Pfarrgemeinderatswahl kandidieren sollte. Das soll Bewusstsein schaffen und Menschen motivieren, sich zur Wahl zu stellen.

Motivation für jüngere Menschen

„Die Gemeinden brauchen Menschen, die kreativ sind, querdenken und Ideen einbringen, Pfarrgemeinderäte, die vorausschauen und Weichen stellen“, erklärt Ideengeber Thomas Macherauch, Dekanatsreferent in Bruchsal. Mit dem Filmwettbewerb wolle man insbesondere jüngere Menschen aus der Erzdiözese zur Teilhabe ermutigen. „Zum Videomachen braucht es keine Profiausrüstung. Mit einem guten Handy und einer App zum Schneiden ist heute vieles möglich. Auf Youtube sieht man täglich, wie fit und einfallsreich die junge Generation ist“, sagt Macherauch.

Einsendeschluss für die Videos ist der 6. Januar. Die eingeschickten Filme werden von einer Jury gesichtet. Für die ersten drei Plätze gibt es Preisgelder (500/300/100 Euro). Zudem stellt die Erzdiözese Freiburg die Siegerfilme auf ihre Website und in die sozialen Netzwerke, denn bis zum 26. Januar 2020 können sich Kandidaten noch zur Pfarrgemeinderatswahl aufstellen lassen. mch

Info: Anmeldebedingungen unter www.pgr-wahl-freiburg.de/ filmwettbewerb

