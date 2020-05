Preisträgerinnen freuen sich über Ehrung

Schwetzingen/Region.Der Zonta-Club Schwetzingen vergibt regelmäßig den „Young Woman in Public Affairs Award“, kurz: YWPA, für soziales Engagement. Eine offizielle Verleihung in einem würdigen Rahmen war Mitte Mai vorgesehen, fiel aufgrund der aktuellen Verordnungen aber ins Wasser. Die Preisträger der nunmehr zehnten Ausschreibung sollten dennoch ihre Urkunden und Honorierungen erhalten.

„Gerne hätten wir dieses Jubiläum gefeiert, aber so wie uns geht es sicherlich vielen in diesen Zeiten“, bedauert der Zonta-Club in einer Pressemitteilung, die von Erika Ott, der YWPA-Beauftragten gezeichnet ist. Die Preisgelder und die Urkunden wurden an die Gewinnerinnen überwiesen beziehungsweise per Post zugesandt. Erstmals wurden vier Preisträgerinnen geehrt, denn den zweiten Preis teilten sich zwei Schülerinnen, die auch ihre sozialen Aktivitäten gemeinsam ausgeführt haben.

Der erste Preis ging an Pauline Becker (Bild) vom Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch, die auch den übergeordneten ersten Platz belegte. Thuy Linh Ngo und Lisa Krapp vom Schwetzinger Hebel-Gymnasium teilten sich den zweiten Preis und Paulina Lauer vom Gauß-Gymnasium aus Hockenheim erreichte Rang drei. Insgesamt haben sich neun Schülerinnen aus sechs weiterführenden Schulen um die Preise beworben. Offizielle Anerkennungsurkunden erhalten zudem Lea Kamuf (Gymnasium Walldorf), Marlena Kröhn (Ottheinrich Gymnasium Wiesloch), Anna Löschmann (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim), Israa Salameh (Carl-Theodor-Schule Schwetzingen) und Neele Scheu (Gymnasium Walldorf). Die ersten drei Preise sind im Schwetzinger Club mit 300, 200 und 100 Euro dotiert. Alle Teilnehmerinnen erhalten zudem für ihr besonderes soziales Engagement eine offizielle Anerkennungsurkunde. Der Preis wird weltweit auf Clubebene ausgeschrieben. Die Clubgewinnerin nimmt an den weiterführenden Wettbewerben auf Area-, Distrikt- und internationaler Ebene teil. Da Pauline Becker auch auf Area-Ebene siegte, erhielt sie weitere 500 Euro und eine Urkunde. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020