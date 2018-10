Premiere für Mensch und Tier

Draußen wird es kalt. Wenn der Schnee fällt, ist die Zeit des Wintersports gekommen. Die Biathleten schwingen sich auf ihre Ski und schießen auf die 50 Meter entfernten Scheiben. Warum soll man das nicht auch zu Fuß und mit einem Hund machen können? Das hat sich die DJK-Abteilung Hundesport gefragt und sich die Bogenschützen mit ins Boot geholt.

Am morgigen Samstag findet das deutschlandweit erste Dogathlon-Turnier statt. Der Startschuss fällt um 9 Uhr auf dem Hundeplatz neben der „Alla hopp“-Anlage. Für die bis zu 50 Starter heißt es dann, drei Runden zu überwinden. Gelaufen werden 900 Meter. Auf der Anlage der Bogenschützen wird mit Pfeil und Bogen auf eine 20 Zentimeter große Scheibe geschossen. „Natürlich alles mit dem Tier. Der Hund läuft im Zug vorneweg – nicht an einer normalen Leine, sondern hat ein Geschirr um“, erklärt der Abteilungsleiter Claus Günther. Nach dreimal laufen und zweimal schießen ist im besten Fall das Ziel erreicht. „Natürlich gibt es wie beim Biathlon auch Strafrunden. Dreimal wird pro Runde geschossen. Für jeden Fehlschuss müssen Läufer und Hund 70 Meter extra laufen“, erklärt Günter und lacht, „deswegen geben die Läufer auch nur drei Schüsse ab, damit die Extrarunden noch machbar sind“.

Die Idee zu diesem Wettkampf entstand zur Osterzeit. Die Abteilung Hundesport richtete ein Geländelaufturnier aus. Zur gleichen Zeit fand auf dem Platz der Bogenschützen das Ostereierschießen statt. „Uns kam die Idee, beides zu kombinieren und so ein neues Turnier zu kreieren“, sagt Günther. Um den Dogathlon für jeden zu gestalten, gibt es zwei Starterkategorien – Sporthunde und Jedermann. „Wir wollen natürlich, dass auch die Nicht-Hundesportler Spaß und Freude am Turnier haben, denn darum geht es schließlich“ sagt Günther. Wer lieber im Team läuft, kann auch in der Staffel an den Start gehen. Am Ende winken Medaillen, Pokale und natürlich Fresspakete für den Hund. „Aber in erster Linie steht hier der Spaß im Vordergrund.“

Noch zwei freie Plätze

Franziska Zawadski, die Lebensgefährtin von Claus Günther, half bei der Organisation mit. Sie weist darauf hin, dass zwei Einzelstartplätze frei wurden. Teilnehmen kann jeder, dessen Hund mindestens zwölf Monate ist, lädt sie Kurzentschlossene ein. Das Mindestalter des Läufers ist 14. Zwischen 14 und 18 Jahren ist das Einverständnis der Eltern erforderlich. Der Hund braucht keine Begleithundeprüfung, aber nur gegen Tollwut geimpfte Tiere dürfen starten (Impfpass erforderlich). Außerdem müssen Mensch und Hund eine Haftpflichtversicherung vorweisen können. Auch läufige Hündinnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. vas

Info: Anmeldungen erfolgen über www.my.raceresult.com

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018