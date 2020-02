Prinzessin Sina sagt „ja“

Im November 2019 gab es den Antrag für Sina – auf der Bühne. © Moosbrugger

Oftersheim.Das ist eine Premiere in der 45-jährigen Geschichte des CC Grün-Weiß: Zum ersten Mal heiratet die Prinzessin während ihrer Amtszeit! Und könnte es einen besseren Zeitpunkt geben als am Fasnachtsdienstag? Wohl kaum.

Das dachten sich auch Sina II. – noch Trauner – und ihr Freund Kai Ulrich, der seiner Liebsten als Hexe verkleidet bei ihrer Inthronisierung im November des vergangenen Jahres den Heiratsantrag gemacht hatte (wir berichteten). Natürlich sagte sie begeistert „ja“. 500 Besucher, die aus dem Häuschen waren vor Freude, waren Zeugen.

Dieses Eheversprechen lösen die beiden Verliebten nun ein. Und was schon durchgesickert ist: Es ist wohl Kai Ulrichs Wunsch, dass Sina ihm in ihrem Prinzessinnenkostüm das Ja-Wort gibt. Er selbst will – wie beim Antrag – als Hexe erscheinen.

Bürgermeister traut die beiden

Die Zeremonie nimmt Bürgermeister Jens Geiß höchstpersönlich an diesem Dienstag um 10 Uhr im Rathaus vor. Und sein Dress-Code? In dieser Kampagne hat er sich für eine Kostümierung als „Kiss“-Sänger Gene Simmons entschieden. Doch für die Hochzeit will er im Anzug erscheinen – wenn auch in einem kunterbunten. Das hat er im Gespräch mit unserer Zeitung schon verraten.

Der Termin ist gut gewählt, denn alle Beteiligten sind ja ohnehin vor Ort. Gegen 10.30 Uhr beginnt nämlich auf dem Rathausvorplatz das närrische Treiben mit den Guggemusikern der „Altlossema Rhoigeischda“ sowie vielen weiteren Höhepunkten. Und nachmittags grüßt das frisch verheiratete Paar dann vom Wagen der Grün-Weißen, der beim Fasnachtsumzug in Schwetzingen mitfährt. Darauf ein vielfach donnerndes Ohoi! az

