Probe mit Party in der Wollfabrik

Die Schwetzinger Weinfestspiele gehen in die 20. Runde und das feiert der Veranstalter Tischmacher Weine so groß wie noch nie! Im einzigartigen Ambiente der Wollfabrik im Herzen der Stadt können nicht nur die aktuellen Jahrgänge der anwesenden Topwinzer, sondern auch die raren und exklusiven Best Barrels (beste Fässer) verkostet werden.

Beim Wein-Tasting am Samstag, 9. November, von 12 bis 18 Uhr steht die große Verkostung mit 25 Topwinzern auf dem Programm, die persönlich ihre Weine präsentieren. Neben den aktuellen Jahrgängen, gibt es hochkarätige Spezialitäten und Best-Barrel-Raritäten aus den Kellern der teilnehmenden Weinbaubetriebe. Gute Traditionen werden natürlich fortgesetzt, so wird der Ticketpreis in Höhe von 29 Euro ab einem Umsatz von 200 Euro zurückvergütet.

Und erstmals mit von der Partie ist Spitzenkoch Michael Lacher und sein Team aus dem Schlossrestaurant. An seinem Stand können durchgängig frisch zubereitete Köstlichkeiten erworben werden.

Jubiläumsparty am Abend

Ab 19.30 Uhr verwandelt sich die Wollfabrik dann in eine tosende Jubiläumsparty mit den genialen Musikern rund um Dominik Steegmüller, die sonst auch gerne mal mit Größen wie Herbert Grönemeyer auf der Bühne stehen. Das bekannte Trio aus der Veranstaltungsreihe „Acoustic & Wine“ mit Mathias Buchta, Tobias Nessel und Dominik Steegmüller bildet das Herzstück der Besetzung. Mit von der Partie ist Sängerin Julia Rivas, Gitarre spielt Frank Schulze-Brüggemann, der bereits für Gregor Meyle und Max Giesinger gezupft hat. An den Tasten steht Markus Zimmermann, der sich auch als herausragender Sänger einen Namen gemacht hat. Sean Guptil, der gefeierte „Blues Brothers“- Interpret und Solotrompeter sowie Paul Stoltze am Saxofon komplettieren die wunderbare Band.

An drei Bars können an diesem Abend zudem grandiose Weine und Sekte zu den Köstlichkeiten von Michael Lacher gekauft werden. Das Partyticket kostet 35 Euro, es gibt auch ein KombitTicket für das Wine- Tasting mittags und die Party für 59 Euro. Gratis dazu gibt’s exklusive Blicke hinter die Kulissen der Band und der Wollfabrik und einen Platz auf der Galerie bei großen Weinen und feinen Köstlichkeiten. jüg

Info: Kartenvorverkauf im Geschäft von Tischmacher Weine im Odenwaldring oder per E-Mail über info@tischmacher-weine.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.10.2019