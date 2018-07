Anzeige

Vom Feinschmecker geehrt

Katrin Wind, die auch schon mal den Schwetzinger Spargelwein kreiert hat, zählt inzwischen zur Spitzenklasse. Gerade war sie zusammen mit einer Spanierin und einem Italiener als einzige Deutsche vom Feinschmecker-Magazin zur Newcomerin des Jahres nominiert worden. Die 27-jährige Arzheimerin hat aber auch ein Händchen für den Ausbau und am Kleinen Kalmit Top-Lagen, die sie bewirtschaftet. Mir hat der Sauvignon Blanc Fumé am besten geschmeckt, der etwas im Holzfass reifen darf – ein wahrer Genuss zu den würzigen Nudeln mit etwas Speck und Parmesan und zur Unterhaltung mit dem Slow-Food-Kreis-chef Werner Schmidt, den ich an dem Abend kennenlernte und der mir jede Menge Tipps für regionale Spezialitäten gegeben hat. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.07.2018