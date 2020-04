Probleme aktiv lösen

Die Erziehungsberatungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis sind weiterhin für die Familien in der Region da. Das versichert die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises angesichts der Corona-Krise. Sie bieten allen Familien, Eltern und Jugendlichen weiterhin psychologische Beratung an. Derzeit geschieht dies im Wesentlichen durch Beratung per Telefon, E-Mail oder auch per Videokonferenz. In Einzelfällen ist auch die Beratung vor Ort möglich.

Unter anderem durch Kindergarten- und Schulschließungen sind viele Familien in diesen Tagen vor große Herausforderungen gestellt. Der Wegfall von haltgebenden Strukturen und sozialen Kontakten, die oft schwierige Vereinbarkeit von nötiger Kinderbetreuung und Homeoffice sowie materielle Sorgen durch Verdienstausfall können alle Beteiligten schnell an ihre Grenzen bringen. Hinzu kommt die Verunsicherung durch eine Bedrohung“, die nicht greifbar und einschätzbar ist.

Alle Beratungsstellen sind vor Ort telefonisch über ihre Sekretariate zu erreichen. So können Sie trotz Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen qualifizierte Beratung in Anspruch nehmen. Wir sind in einer Krise für Sie da!

Eine Liste der Beratungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis gibt’s unter www.rhein-neckar-kreis.de. In Schwetzingen zuständig ist die Psychologische Beratungsstelle und Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Telefon 06202/1 03 88, E-Mail: pbs-eb.schwetzingen@caritas-rhein-neckar.de zg

