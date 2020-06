Programm für Oktober mit 13 Konzerten ist festgezurrt

Die Schwetzinger SWR-Festspiele in abgespeckter Form finden vom 19. bis 29. Oktober statt (wir berichteten). Hierbei werden 13 der ursprünglich für Mai geplanten Konzerte nachgeholt. Das Programm wird am Montag, 8. Juni, bekannt gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit sei davon auszugehen, dass im Herbst Veranstaltungen dieser Größenordnung wieder möglich seien, so die Pressestelle des SWR.

Das Programm im Oktober umfasst etliche Konzerte aus dem Beethoven-Schwerpunkt, darunter den vierteiligen Zyklus der Akademie für Alte Musik Berlin Beethovens Sinfonien und ihre Vorbilder. Erwartet werden außerdem das Artemis Quartett, das Belcea Quartet, das Quatuor Ébène, das Grau-Schumacher Piano Duo, die Pianisten Fabian Müller und Tom Beghin sowie die Klarinettistin Sabine Meyer, die zusammen mit Bruno Schneider (Horn), Dag Jensen (Fagott), Yann Dubost (Kontrabss) und dem Quatuor Modigliani Schuberts F-Dur-Oktett spielen wird.

„Wir sind glücklich, dass es gelungen ist, etliche Konzerte aus unserem Beethoven-Zyklus in den Herbst zu verschieben. Einige unserer Künstler haben dafür andere Engagements verschoben, Probenzeiten und Reiseplanungen wurden umorganisiert. So ist es gelungen, etliche der ursprünglich für Mai geplanten Konzerte zu retten“, so Heike Hoffmann, künstlerische Leiterin der Festspiele. „Nun arbeiten wir an einem Veranstaltungskonzept, das unter Beachtung aller Sicherheitsauflagen möglichst vielen Besuchern einen Konzertbesuch ermöglicht.“

Karteninhaber mit Vorkaufsrecht

Der Vorverkauf startet am Montag, 7. September. All diejenigen, die bereits für den Mai Tickets erworben hatten, erhalten ab 24. August ein Vorkaufsrecht und werden dazu – soweit die Daten bekannt sind – per-sönlich kontaktiert. Anders als sonst werden die Tickets ausschließlich über den SWR Classic Service angeboten, da dieses System eine Kontaktnachverfolgung ermöglicht.

Unter dem Motto „Ideale“ sollten die Schwetzinger SWR Festspiele vom 1. bis 31. Mai stattfinden. Das von Heike Hoffmann konzipierte Programm sah 51 Veranstaltungen vor. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Festspiele dann mit der Reihe Schwetzingen Retro im Kulturradioprogramm SWR 2 präsent. Gesendet wurden 30 Konzertmitschnitte aus 67 Festspieljahrgängen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020