„Projekt zügig und zeitnah umsetzen“

Die Kandidaten der Grünen diskutierten die innerörtliche Stadtentwicklung in Schwetzingen. Das schreibt der Ortsverband Bündnis 90/ Die Grünen in einer Pressemitteilung. Dr. Susanne Hierschbiel, Kathrin Vobis-Mink und Josef Walch hatten an der Informationsveranstaltung und Bürgerinformation der Stadt über die Zukunft des Rothacker’sches Hauses durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und den Architekten Jürgen Mayer stellvertretend für den Ortsverband teilgenommen und informierten über Kernpunkte der Veranstaltung.

Wichtig ist, wie Josef Walch betonte, dass die von Architekt Mayer vorgestellten Ideen eine Machbarkeitsstudie sind und unterstrich die Aussage von Pöltl: „So kann es aussehen, muss es aber nicht.“ Die Grünen sind sich bewusst, dass das „Projekt Rothacker’sches Haus“ ein zentrales Projekt im zukünftigen Gemeinderat sein wird, welches noch viele Diskussionen mit sich bringen wird. Deshalb, so der Tenor der Versammlung, gilt es das Projekt von Anfang an konstruktiv kritisch und kreativ zu begleiten.

Das Gebäude soll nach seiner Renovierung und Erweiterung die Stadtinformation, das sich jetzt im Karl-Wörn-Haus befindliche städtische Museum, erweitert durch ein Spargelmuseum, Räume für Wechselausstellungen und unterschiedliche Kulturveranstaltungen aufnehmen. Dieses Konzept wird von den Grünen unterstützt, wobei es auch, so der Tenor der Diskussion , darum gehen wird, die von Pöltl genannte finanzielle Grenze von 9 Millionen Euro kritisch und genau zu verfolgen. Dass Projekt muss europaweit ausgeschrieben werden, wobei hier Sorgfalt, trotz des Zeitdrucks geboten ist. Gestalterische Details der Gesamtarchitektur, die Gestalt der Erweiterungsbauten und des Innenhofes werden noch viel Diskussionsstoff bieten.

Kühn am Alten Messplatz

Die große Chance, eine attraktive städtebauliche Erweiterung der Schwetzinger Stadtmitte unter Einbeziehung des Alten Messplatzes als Parkplatz realisieren zu können, muss sorgfältig genutzt werden. Zustimmung fand der Kommentar von Andreas Lin in unserer Zeitung, dass bei diesem Projekt schon viel Zeit vergeudet wurde. Die Grünen werden sich im kommenden Gemeinderat dafür engagieren, dass das Projekt zügig und zeitnah umgesetzt wird unter Bürgerbeteiligung, der Einhaltung der kalkulierten Kostengrenze und Transparenz. Auf dem Gelände beim Rothacker’schen Haus (ehemalige Spargelannahme), so die Information, soll eine Wohnbebauung realisiert werden, die Architekt Mayer ebenfalls in ihren Grundzügen vorstellte. Hier wird die zu gründende Städtische Wohnungsbaugesellschaft aktiv werden, 19 Wohnungen sind geplant. Die Grünen werden im kommenden Gemeinderat den Vorschlag einbringen, über ein Mehrgenerationenhaus nachzudenken. Chris Kühn (Bild), Abgeordneter des Bundestages, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik, kommt am Donnerstag, 28. März, um 17 Uhr zum „öffentlichen Straßengespräch“ Thema bezahlbarer Wohnraum und bauliche Entwicklung der Stadt nach Schwetzingen. Treffpunkt ist Alter Messplatz Ecke Invalidengasse. zg

