Prosa, Poesie: alles erlaubt

Anzeige

Die Initiative „LeseZeit“ der Metropolregion Rhein-Neckar lädt in Kooperation mit „WordUp! Heidelberg“ zum vierten Dichterwettstreit – „Poetry Slam“ – in die Stadtbibliothek ein. Dieser findet am Dienstag, 13. März, um 19.30 Uhr statt.

Die Autoren (Slamer) tragen in einer festgelegten Zeit ihre selbst verfassten Texte (Prosa oder Gedichte, alles ist erlaubt) vor und werden dafür vom Publikum mit Applaus belohnt. Derjenige mit dem meisten Applaus wird zum Sieger gekürt. Für den Sieger gibt es einen Preis, doch ist dieser eher symbolischer Natur – in erster Linie geht es um Spaß an Literatur, das Publikum zu unterhalten und auf der Bühne sein dichterisches und rhetorisches Geschick zu zeigen. Die Moderation übernimmt Rolf Thum.

Emotionen schwingen mit

Als Gast des Abends wird Lukas Herbertson in der Bibliothek erwartet. Der Heidelberger Nachwuchsliedermacher mixt deutsche Texte mit einer gehörigen Portion Melancholie und überraschend rockigen Pointen. Verdammt nah dran am Kitsch und doch erstaunlich weit davon entfernt, bewegt sich die Musik des Liedermachers zwischen den kleinen Orten und der großen Welt, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorsichtig spricht er Emotionen an, die sich in jeder Geschichte finden lassen und genau damit schafft er mit seinen Liedern einen Zwischenraum für Begegnungen. zg