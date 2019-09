Protest startet am Hebel-Gymnasium

Die Sommerferien sind beendet, die Schule hat wieder begonnen und damit gehen auch die „Fridays for Future“-Demonstrationen weiter. Die Organisatoren kündigen für diesen Freitag, 20. September, den nächsten Protest für den Klimaschutz an. Los geht’s um 13.15 Uhr am Hebel-Gymnasium.

Die Besonderheit dieses Mal ist einerseits, dass der Termin ein globaler Termin ist und andererseits, dass das Klimakabinett der Bundesregierung an diesem Tag tagt, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren. „Dadurch können wir noch mal Druck auf die Politik ausüben und so echten Klimaschutz ermöglichen. Aber um unsere Ziele zu erreichen, müssen genug Leute kommen“, wird um Unterstützer geworben. Laut Pressemitteilung, die von Linh Ngo an diese Zeitung gesandt wurde, sehen die Forderungen wie folgt aus: die Einhaltung des 1,5- Grad-Celsius-Ziels laut Pariser Abkommen und damit die schnelle sowie starke Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Klimaneutralität bis spätestens 2038 und der Kohleausstieg bis 2030. zg

