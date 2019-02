Psychosomatische Aspekte erkennen

Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen sind bei der Krankheit Multiple Sklerose (MS) eine wichtige Erscheinung. In Zusammenarbeit mit der AMSEL-Regionalstelle Nordbaden und der Kontaktgruppe Schwetzingen-Hockenheim gibt es nun am Freitag, 22. Februar, ab 19 Uhr einen interessanten Vortrag im Palais Hirsch in Schwetzingen. Die von der Multiplen Sklerose hervorgerufenen Funktionsbeeinträchtigungen können sich in psychosomatischen Beschwerden oder in seelischen Symptomen äußern, zumeist in Depressivität oder Angst.

Unabhängig vom Vorliegen begleitender psychischer Störungen, macht es bei der Erkrankung MS für jeden Sinn, sich mit den psychosozialen Aspekten der eigenen Lebenswirklichkeit zu beschäftigen. Ausgehend von einem Überblick über psychosoziale Belastungen und psychische Ko-Morbiditäten, soll es bei diesem Vortrag um eine aktive Krankheitsbewältigung gehen, die über die MS hinaus den Umgang mit sich selbst und der eigenen sozialen Realität verbessert. Ist das Ziel, dass es einem nach der Diagnosestellung und mit der MS-Erkrankung besser geht als ohnedies, dabei von vorneherein zu hoch gegriffen? Parkmöglichkeit ist in der Schlossgarage, Karlsruher Straße barrierefrei. zg

