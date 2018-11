Pur kommen in den Schlossgarten

„Zwischen den Welten“ heißt die Open-Air-Sommertour der Gruppe Pur – und die führt die Formation um Sänger Hartmut Engler am Mittwoch, 31. Juli, um 19.30 Uhr in den Schwetzinger Schlossgarten.

Wie diese Zeitung exklusiv von der Konzertagentur Provinztour erfuhr, eröffnet die Band die Konzertreihe „Musik im Park“ in der kurfürstlichen Sommerresidenz. Diese Zeitung verkauft bereits ab morgigen Mittwoch Eintrittskarten in ihren Kundenforen. Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, 23. November. „Das wird unser ganz spezielles Sommermärchen 2019 für Freunde und Freude – lasst es uns zu Ende träumen“, sagt Hartmut Engler zu den geplanten Open Airs.

Drei Jahre lang warteten die Fans auf ein neues Album von Pur, Mitte September erschien „Zwischen den Welten“ und kletterte direkt auf Platz zwei in den deutschen Albumcharts. Am 30. November 2018 spielt die Band aus Bietigheim-Bissingen in der Mannheimer SAP Arena. kaba

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018