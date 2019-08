Nein, ich war nicht beim Pur-Konzert, weil ich mitmusste als Begleitdackel für meine Frau oder weil ich die Karte gewonnen hatte. Ich wollte unbedingt hin, weil ich Pur mag. Warum ich das schreibe? Weil die Band seit vielen Jahren polarisiert und bei vielen auf komplette Ablehnung stößt. „Pur – das geht gar nicht“, sagte mir ein Kumpel, dessen Musikgeschmack allerdings auch mehr in die härtere Richtung tendiert. Aber auch gemäßigte Musikkonsumenten würden eine Pur-Karte nicht mal geschenkt wollen. Selbst pop-orientierte Radiosender lehnten Pur lange ab.

Musikalisch sind Pur übrigens richtig gut, das bestätigten am Mittwochabend auch ambitionierte Hobbymusiker im Publikum. Die Jungs auf der Bühne sind allesamt Ausnahmeinstrumentalisten und die Songs sind bestimmt anspruchsvoller geschrieben als mancher Drei-Akkorde-Welthit. Darum geht es aber auch nicht. Mit den Songs verbinden eben viele Menschen etwas, Ohrwürmer, die an eine bestimmte Zeit im Leben erinnern, die man mit einem konkreten Anlass verbindet – eine Beziehung, die Geburt eines Kindes oder auch einen traurigen Moment. „Bei ,Lena’ muss ich immer weinen“, erzählte Anke aus Plankstadt am Mittwochabend. Warum, kann sie eigentlich nicht erklären, der Song nimmt sie einfach mit. Ich denke bei Lena immer an eine liebe Freundin meiner Tochter, die nicht lange nach Erscheinen des Titels geboren wurde und wir sie seitdem kennen.

So gibt es einige Ereignisse im Leben – auch nicht so schöne – die allein ich mit Pur-Titeln verbinde. Dass Frontmann Hartmut Engler die Lieder mit viel Pathos garniert, halten viele für übertrieben. Ich finde das gerade sympathisch. „Er macht das einfach gut“, erzählte nach dem Konzert Jochen, der seine Pur-Premiere erlebt hatte und begeistert war.

Und auch viele der jüngeren Generation lieben Pur, was sich zum Beispiel in unserer Gegend oft zeigt ,wenn die Band „who2Ladies“ den Pur-Hitmix spielt und im Publikum stets die Post abgeht. Pure Freude eben.

