Puzzle und Duell zu Europa-Themen

Bald haben alle EU-Bürger die Möglichkeit, die Abgeordneten des Europaparlaments zu wählen – am 26. Mai. Das Land Baden-Württemberg informiert deshalb interessierte Bürger über die Bedeutung der Europäischen Union und die anstehende Wahl – unter anderem auch in Schwetzingen.

Sie ist eine von sieben Städten landesweit, in der es dazu eine Infoveranstaltung geben wird. Diese findet am Samstag, 30. März, von 11 bis 16 Uhr auf dem nördlichen Schlossplatz statt. Am Stand werden Ansprechpartner Auskunft zu europapolitischen Themen geben. Außerdem wird es Stationen wie ein Europa-Puzzle, ein Europa-Duell und eine Foto-Aktion geben. Initiiert wird die Infokampagne vom Ministerium der Justiz und für Europa. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019