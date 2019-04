Qualität und Frische in der Natur

Sonne tanken, gemütlich mit Freunden und der Familie draußen sitzen – bei einem kühlen Bier oder einer erfrischenden Saftschorle. Die Hunde liegen entspannt im Schatten oder spielen mit ihren Artgenossen. Begrüßt werden die Besucher im Clubhaus der Hundefreunde von „Porkchop“, dem Hund der Pächter Brenda Kennedy und Christian Rathmann. „Es ist ein großartiger Platz, nicht nur für die Menschen, auch für die Hunde“, erzählt die US-Amerikanerin Kennedy, die 2014 nach Deutschland gekommen ist.

Im September 2017 pachteten sie das Clubhaus, das zuvor immer wieder den Besitzer wechselte. Ein idyllischer und ruhiger Ort draußen in der Natur – das war ihnen wichtig. „Hier kommen viele Fußgänger und Radfahrer vorbei, die auf den Wiesen und Richtung Kollerfähre unterwegs sind“, sagt Rathmann den Grund, warum die Entscheidung auf das Clubhaus der Hundefreunde fiel.

Veranstaltungen mit Livemusik

Über die vergangenen Wochen haben sie den Biergarten hergerichtet, der schon jetzt von den Besuchern genutzt werden kann. Zum Biergartenfest am Mittwoch, 1. Mai, wird er dann offiziell mit Livemusik eröffnet. Aber auch danach wird es Gründe zum Feiern geben, wie der Pächter verrät. Die nächste Chance gibt es an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, bei einem Grillfest. „Wir haben auch noch andere Veranstaltungen in der Planung, dann wird es bestimmt öfter Livemusik geben“, so Rathmann.

Jetzt, wo die Abende länger werden und es die Menschen raus ins Freie zieht, wollen die Pächter ihren Gästen nur das Beste bieten. „Wir haben eine kleine Karte, aber machen alles frisch. Vor allem das Hähnchen aus der Fritteuse, Salate, Schnitzel und das frische Fleisch überzeugen unsere Gäste. Wir wollen Qualität bieten“, sagt er. Und als besonderes i-Tüpfelchen bietet das Clubhaus auch einen Lieferservice an. Der Gast kann telefonisch oder über den Lieferservice auf der Internetseite www.lieferando.de Essen bestellen – entweder selbst abholen oder es sich bringen lassen. „Das hängt natürlich auch vom Betrieb im Clubhaus selbst ab. Ruft jemand an und ich habe eine volle Bude, dann kann ich leider seltener einen meiner Mitarbeiter zum Beliefern schicken“, erklärt Rathmann.

Schlemmen am Sonntag

Der Start in die Saison hält noch mehr für die Gäste bereit – vor allem für die, die nicht ohne Frühstück in den Tag starten können. Denn ab Sonntag, 5. Mai, steht bei den Pächtern an den Sonntagen von 10 bis 13 Uhr Frühstück auf der Karte. „Wir werden schauen, wie es läuft. Wenn es gut angenommen wird, dann werden wir das auch weiterhin anbieten“, sagt Rathmann. Und wer abends länger sitzenbleiben möchte? „Kein Problem. Wenn genug Gäste da sind, dann haben wir auch bis in die späten Abendstunden geöffnet“, sagt der Pächter und freut sich auf den Sommer. vas

