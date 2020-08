Quartett bietet Sonderprogramm

Worms/Schwetzingen.Es sind gute Nachrichten, die die Veranstalter der Sommerakademie Schwetzingen-Worms haben: Sie dürfen den Meisterkurs und zwei Konzerte veranstalten, eines davon schon am kommenden Samstag, 15. August, um 20 Uhr im Schwetzinger Kulturzentrum.

Bewegte Wochen liegen hinter der Organisation der 16. Internationalen Sommerakademie (ISA) Schwetzingen-Worms, nachdem sich die Bedingungen fast wöchentlich geändert haben und das Konzept ständig angepasst werden musste, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Doch die ISA darf nun die Musikkunst trotz herausfordernder Corona-Zeiten feiern: Mit einem stark verkürzten Meisterkurs, mit begrenzter Teilnehmerzahl vorwiegend aus Deutschland und mit zwei herausragenden Konzerten. Der künstlerische Leiter, Professor Joshua Epstein, hat die Zeit des Lockdown kreativ genutzt und abgeschirmt mit drei Meisterschülern ein Streichquartett-Programm einstudiert, das am Freitag, 14. August, in Worms und am Samstag, 15. August, in Schwetzingen aufgeführt wird. Auf dem Programm stehen unter anderem das Dissonanzen-Quartett von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Italienische Serenade von Hugo Wolf. Es spielen Joshua Epstein, Lisa Saterdag, Jong Yun Jeung und Masanori Tsuboi. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, wird empfohlen, schnellstmöglichst Tickets zu sichern (siehe Infobox).

Mitmachen und gewinnen

Unsere Zeitung verlost jedoch auch dreimal zwei Karten für das Konzert in Schwetzingen. Melden Sie sich telefonisch an diesem Mittwoch, 12. August, zwischen 13 und 14 Uhr unter der Nummer 06202/205-300. Die schnellsten Anrufer erhalten jeweils zwei Karten, die dann am Veranstaltungsabend auf deren Namen bereitliegen. Vor Ort muss zur Abholung der Lichtbildausweis vorgelegt werden. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.08.2020