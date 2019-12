Querspange für die S-Bahn

Region.Seit der Bahnreform in den 1990er Jahren ist die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) Aufgabe der Bundesländer. Als Aufgabenträger erhält das Land vom Bund finanzielle Mittel, die Regionalisierungsmittel. SPD-Bundestagsabgeordneter Lothar Binding sieht sich dafür mit als Wegbereiter.

„Ich wurde öfter auf eine schnelle Schienenverbindung zwischen Schwetzingen und Heidelberg angesprochen, da viele Pendler mit dem Auto fahren“, sagt er. Dabei gab es früher eine Straßenbahn von Heidelberg in die Spargelstadt. In den späten 1960er Jahren wurde die Linie eingestellt. Eine Wiederbelebung über Eppelheim und Plankstadt bis zum Schwetzinger Bahnhof lehnten die Plankstädter Bürger 2015 in einem Bürgerentscheid ab.

„Auch wenn man den neuerlichen Diskussionen über das PHV und dessen Anbindung an Heidelberg folgt, wird es so schnell keine neue Trasse geben“, kritisiert Binding. Heidelberg erhebe den Anspruch, Klimastadt zu sein – „so sollte von Versiegelungen von fruchtbarem Ackerland abgesehen werden“.

Binding hat deshalb eine Diskussion angestoßen, die zu einer schnelleren Lösung beitragen könnte. „Da mit dem DB-Fahrplanwechsel eine Verbindung von Schwetzingen nach Darmstadt entstanden ist und um 6 Uhr eine S-Bahn direkt nach Heidelberg fährt, sollten wir diese Verbindung verstetigen“, schlägt der Abgeordnete vor. Es sei ja klar, dass die Mehrheit der Pendler später als um 6 Uhr dieses Angebot nach Heidelberg nutzen wollen.

Diese frühe Verbindung nach Heidelberg ist einer „umlauftechnischen Situation geschuldet“, schreibt Volkhard Malik, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes VRN. Eine Ausweitung wäre aus Sicht des VRN wünschenswert. Binding schlägt vor, eine Querspange in Friedrichsfeld zu schaffen, denn zur Zeit muss die S-Bahn bis nach Neu-Edingen fahren und dort wenden, um nach Heidelberg zu gelangen. „Würde aber eine kurze Kurve oder Querspange vom Schwetzinger Gleis auf die Hauptstrecke nach Heidelberg gebaut, könnte die Fahrzeit nur zehn Minuten betragen“, stellt Binding zur Diskussion – eine halbe Stunde schneller als der Bus. Binding hat dazu jetzt einen Brief an den grünen Verkehrsminister Hermann geschrieben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019