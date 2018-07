Anzeige

Ein Radfahrer würgte einen anderen, nachdem es fast zu einer Kollision gekommen wäre. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 10.30 Uhr. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Rad die Gustav-Stresemann-Straße in Richtung Danziger Straße. Kurz vor der Einmündung zur Danziger Straße kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen, der über einen Parkplatz abkürzte und aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit auf die Fahrbahn des 81-Jährigen gelangte. Beide Radfahrer bremsten voll ab. Der 81-Jährige fragte den anderen, wie man nur so rücksichtlos fahren könne. Daraufhin beleidigte der andere den Senior, würgte ihn und stieß ihn um. Der 81-Jährige fiel gegen eine Garagenwand und schlug mit dem Ellenbogen auf dem Boden auf. Der andere fuhr weg. Er wird so beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 180 cm, schlank, hellbraune kurze Haare. pol