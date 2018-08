Anzeige

Die Schlange bildete sich schon eine halbe Stunde, bevor der Kühllaster gestern die ersten eiskalten Erfrischungen freigab. Der Schlossplatz war noch mehr als sonst Anziehungspunkt für viele Menschen. Denn beim SWR-3-Eis-Truck wurde an alle Hitzegeplagten, die gekommen waren, eine halbe Stunde lang kostenlos Eis verteilt.

Das ließen sich hunderte Menschen nicht nehmen. So war auch Michael Wucherer extra aus Zuffenhausen angereist. „Ich habe den Eis-Truck am Dienstag in Ludwigsburg verpasst und bin deshalb mit Zug und Bus hierher gereist“, sagt er glücklich mit dem Eis in der Hand.

Auch Ulrike und Sven Hemmerich sind mit ihren beiden Kindern Stine und Finn von Mannheim nach Schwetzingen gekommen. „Wir haben Urlaub und Ferien und der Eis-Truck war ein schöner Anlass einen kleinen Ausflug zu machen“, erzählt Vater Sven. Zudem ließen sich viele Menschen, die im Stadtzentrum arbeiten, das Spektakel nicht entgehen. Jutta Klingler und Hubert Rimmler kamen aus dem Architekturbüro für einen „kurzen Betriebsausflug“ auf den Schlossplatz.