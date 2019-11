Radkalender mitgestaltet

75 Schulen des Rhein-Neckar-Kreises wurden für den Fotowettbewerb angeschrieben: Schüler durften ihre schönsten Fahrrad-Fotos aus dem Kreis einsenden. Der Heidelberger Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) wählte daraus zusammen mit dem Landratsamt die besten Aufnahmen aus. Die 13 interessantesten Fotos wurden für einen Jahreskalender ausgewählt.

Den ersten Preis (200 Euro) gewann die Hebelschülerin Amelie Seel mit ihrem Foto, bei dem sie den Schwetzinger Kanal an der Zähringer Straße durch das Vorderrad eines Rennrads fotografiert hat. Die Fluchtlinien des Kanals laufen genau wie die Speichen des Rads auf einen zentralen Punkt zu.

Die Zehntklässlerin ist auch mit einem weiteren Foto vertreten: Ihr jüngerer Bruder Anton fährt auf dem Laufrad an der Motivbank von Drais vorbei, wo der Freiherr von Drais als Silhouette auf seinem Gefährt dargestellt ist.

Eliseo Carrasco Krämer erhielt für sein Bild, auf dem eine Schnecke über den Tacho eines Mountainbikes kriecht, den dritten Preis (50 Euro). Das Foto symbolisiert – so Eliseo – die „Relativität der Geschwindigkeit“ und setzt das „Schneckentempo“ in Szene. Auch ein zweites Foto des Neuntklässlers ist in den Kalender aufgenommen worden: Es zeigt eine Momentaufnahme, in der ein Mountainbike durch eine Pfütze fährt und das Wasser hochspritzt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.11.2019