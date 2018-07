Radverkehr: Rote Spur für die Zähringerstraße

Angesichts der Streitereien in der Union fordert Altstadtrat Dr. Walter Manske wieder sachliche Auseinandersetzungen im Bund. „Wir brauchen wieder gute Inhalte und müssen mehr für die Menschen tun“, wird er in einer Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft (AG) 60plus der SPD zitiert. Daraufhin stoßen alle Teilnehmer mit ihren Kaffeetassen an.

„Die SPD muss die Union wieder zur

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3356 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.07.2018