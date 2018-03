Rampe im Kleinen Feld

Anzeige

Mehr Kurzeitparkplätze

Die von Stadtrat Oliver Völker vorgestellten Tagesordnungspunkte Klimaschutzkonzept der Stadt, die Sanierungsmaßnahmen der städtischen Wohnhäuser, die außerplanmäßige Ausgabe für das Bellamar sowie die Kommunalbürgschaft für das Land Baden-Württemberg sprechen in den jeweiligen Vorlagen für sich selbst und werden von der Fraktion im Rat Zustimmung erfahren.

Mit Sicherheit in den Rat getragen wird eine Anregung von Günter Proetel, die Stadtverwaltung möge prüfen, den Treppenaufgang aus dem Kleinen Feld – verlängerte Voltairestraße auf die Mannheimer Landstraße – mit einer Rampe oder Ähnlichem aufzuwerten, die es älteren Menschen mit Rollatoren oder gar behinderten Mitmenschen in Rollstühlen ermöglicht, diesen Aufgang zu nutzen, um den Einzelhandel in der Friedrich-Ebert-Straße zu besuchen. Proetel hatte nämlich beobachtet, dass immer mehr ältere Personen sich mit ihren Gehhilfen abmühen, um diesen Aufstieg zu bewältigen. Die vorhandene Schiene für Fahrräder ist hierfür nicht geeignet. „Ein super Vorschlag, der es wert ist, im Rat behandelt zu werden“, so Carsten Petzold in seinem Bericht.

Das Team der Altpapiersammler der Freiwähler um Uschi Lenz monierte im Treff, dass die Parkplatzfläche am städtischen Stadion zunehmend von geparkten Schwerlastzügen zugestellt wird, die beim Verlassen erheblichen Unrat zurücklassen. Hier sollte die Möglichkeit der Aufstellung eines Müllcontainers geprüft werden.

Letztlich berichtete Petzold noch von den an ihn herangetragenen Wünschen der Gewerbetreibenden und Ärzteschaft am Neuen Messplatz, die zehn Kurzzeitparkplätze auszuweiten und die sich direkt anschließenden fünf Parkplätze bis zur dortigen Apotheke noch zusätzlich auszuweisen. Eine Bitte, die laut Pressemitteilung, nachvollziehbar ist, betrachtet man sich die Parksituation am Neuen Messplatz, und von den Stadträten der Schwetzinger Freien Wähler der Verwaltung vorgetragen wird. cp/zg

