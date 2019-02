Ran an Pezziball und Gymnastikband

Ketsch/Schwetzingen.Aktiv werden und den eigenen Rücken stärken: Interessierte können sich noch für TK-Gesundheitskurse „Rücken basic“ in Ketsch und in Schwetzingen anmelden. In Ketsch geht es am Dienstag, 26. März, um 17 Uhr und um 20 Uhr im Katholischen Pfarrheim, Schwetzinger Straße 3, los.

In Schwetzingen beginnen am Donnerstag, 28. März, drei Kursreihen, um 17, um 18.30 und um 20 Uhr, alle in den Räumen der Tanzschule Kiefer, Scheffelstraße 77. In den neunwöchigen Kursen wird alles Wissenswerte über den Rücken vermittelt und aktiv trainiert. Dabei kommen Kleingeräte wie Pezziball oder Gymnastikband zum Einsatz. Die einzelnen Trainingseinheiten dauern jeweils 60 Minuten. Interessierte können sich bei Kursleiterin Ulrike Gredel, Telefon 06202/9 27 92 66, oder per E-Mail an ulrikegredel@gmail.com anmelden. Eine Mitgliedschaft bei der TK ist nicht erforderlich, Versicherte aller Kassen sind willkommen. zg

