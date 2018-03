Anzeige

Mit Mut dabei

Und um es vorwegzunehmen, es schien aufgegangen zu sein. Sehr beeindruckend waren die Worte einer jungen Frau, die sich nicht sagen lassen wollte, was sie nicht kann, sonder lieber hören möchte, was alles möglich sei. Schirneck war von ihrem Mut sichtlich begeistert. Genau das sei nämlich auch Rap. Man konnte förmlich spüren, wie hier Verborgenes an die Oberfläche trat. Natürlich nicht bei allen, aber doch beim überwiegenden Teil. Das machten schon die Texte deutlich. „Ich komme aus dem Krieg, Schule gibt mir Sicherheit. Ein Traum meiner Kindheit, der für immer bleibt. Viele Kulturen lernen sich kennen, um gemeinsam so hell wie die Sterne zu brennen.“ Beeindruckende Worte.

Vertrauen gefasst

Bemerkenswert war auch die Art und Weise wie Rap-Lehrer Schirneck vom „Rap (fugee) Camp“ aus Mannheim sich zu den jungen Leuten Zugang verschaffte. Eine Mischung aus coolem Jugendslang und klarerer Ansage bildeten eine belastbare Brücke, auf der sich hier alle ernst genommen fühlten. Es herrschte trotz der Kürze der Begegnung durchaus Vertrauen zwischen Schirneck und den Schülern. Und dieses Vertrauen schien sich auch auf die Jugendlichen untereinander auszuwirken. Es kamen jedenfalls Themen auf den Tisch, die da ansonsten eher selten zu finden sind. Und damit ist die Idee der beiden Lehrerinnen geradezu mustergültig aufgegangen. Sicher sei die Welt jetzt keine ganz andere. Aber ein paar neue Impulse gab es. Und die Schüler waren sämtlich begeistert. Egal ob aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien, diese Schulstunde, die übrigens durch die Schulsozialarbeit initiiert wurde, kam richtig gut an.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018