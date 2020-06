Am Wochenende finden zwei evangelische Gottesdienste statt. „For your soul“ aus der Wollfabrik geht am Samstag 20. Juni, ab 18 Uhr online und kann danach auch weiterhin über Youtube abgerufen werden. Mathis Goseberg feiert diesen Gottesdienst mit musikalischer Unterstützung von Elena Spitzner und einigen ihrer besten Gesangsschüler. Thematisch geht es dieses Mal um Rassismus und Solidarität im Alltag. „For your soul“ ist über die Homepage www.ekischwetzingen.de, über den Youtube-Kanal eki schwetzingen sowie bei Facebook zu empfangen.

In der Stadtkirche ist am Sonntag, 21. Juni, um 10 Uhr Gottesdienst. Vor Ort dürfen 42 Menschen mitfeiern, eine Mund-Nase-Abdeckung muss getragen werden. Pfarrer Steffen Groß setzt sich auseinander mit dem Thema „Mühselig und beladen. Was heißt das eigentlich?“ Alexander Levental ist für die musikalische Gestaltung verantwortlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.06.2020