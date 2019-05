Rat vom Veranstalter

Pur eröffnet am Mittwoch, 31. Juli, den Open-Air-Reigen. © Universal/Stutt

Das Konzert von Pur innerhalb des Open-Air-Reigens Musik im Park im Schlossgarten ist – wie unsere Zeitung exklusiv am Samstag vermeldete – ausverkauft. Am Mittwoch, 31. Juli, kommt die Gruppe nach Schwetzingen. Eröffnet wird der Konzertabend um 19.30 Uhr von der Stuttgarter A-cappella-Gruppe Füenf.

Veranstalter Provinztour schickt einen Rat an Fans, die versuchen, doch noch an Tickets zum Beispiel via Internet zu kommen: Hier wird vor zweifelhaften, überteuerten Online-Anbietern wie Viagogo gewarnt. Denn oft wird dabei viel Geld für Tickets bezahlt, die dann nie oder zu spät für das Konzert eintreffen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Da das Pur-Konzert ausverkauft ist, wird es am Veranstaltungstag auch an der Abendkasse keine Karten mehr geben. zg

